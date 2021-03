NAC bevestigt de komst van Ralf Seuntjens: ‘Zijn droom komt uit’

BREDA - Ralf Seuntjens maakt aankomende zomer eindelijk de overstap naar zijn NAC. In 2014 en 2019 was er al sprake van een overstap, maar die kwam er destijds niet. De droom van Ralf om ooit in het geel-zwart van zijn NAC te spelen, komt nu eindelijk uit. Met een aflopend contract in Doetinchem komt de Bredanaar transfervrij over. Hij tekent een contract met twee jaar met de optie voor nog een jaar.

Op achttienjarige leeftijd maakte Ralf de overtap van BSV Boeimeer naar RBC Roosendaal. Hier speelde hij vier jaar, totdat de club failliet werd verklaard. Ralf koos toen voor een overstap naar FC Den Bosch, alvorens hij naar Telstar vertrok. In 2015 kwam hij voor het eerst in aanraking met Maurice Steijn bij VVV. In het eerste seizoen bij VVV werd Ralf topscorer van de Eerste Divisie en een jaar later werd hij met de Limburgers kampioen. In 2019 kwam er na vier jaar een einde aan de samenwerking en verkaste hij naar De Graafschap, zijn huidige club.

Ralf is een echte Bredanaar, maar bovenal fervent NAC-supporter. Hij heeft het dan ook nooit onder stoelen of banken geschoven graag eens uit te komen voor de club. Na al die jaren in het profvoetbal is het dan nu eindelijk zover. Vanaf de zomer kan hij zich NAC-speler noemen.

Maurice Steijn is blij met het weerzien: “Ik ben uiteraard ontzettend blij dat Ralf komt. Voor de club, maar ook voor Ralf zelf. Voor hem is dit natuurlijk thuiskomen na al die jaren. We hopen op een paar hele mooie en succesvolle jaren, samen met Ralf. ”

Ralf Seuntjens reageert zoals iedereen wel had kunnen verwachten: “Heerlijk! Na al die jaren kan ik aankomende zomer eindelijk zeggen dat ik NAC-speler ben. Het is een droom die uitkomt om te spelen voor deze club. Het voelt voor mij als thuiskomen, ondanks dat ik nooit eerder voor NAC heb gespeeld. Thuis in Breda en thuis bij mijn club. Ik zie er erg naar uit om volgend seizoen in een vol Rat Verlegh Stadion in het geel-zwart de trap op te komen.”