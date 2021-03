Visio Onderwijs Breda gaat gebruik maken van LEGO braillebricks: ‘Je kunt ermee bouwen én lezen’

BREDA - Visio Breda, een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, gaat LEGO braillebricks in gebruik nemen. De leerlingen waren erg enthousiast met de komst van de blokjes. Deze ontwikkelingen moet een boost geven aan het brailleonderwijs.

Blije gezichten op Visio Onderwijs Breda. Eindelijk kregen de leerlingen daar de LEGO© braillebricks. De vestiging in Breda ontving 250 sets van deze bijzondere LEGO-steentjes. De leerlingen reageerde erg enthousiast. “Leuk, je kunt ermee bouwen én lezen!”, aldus een leerling. De leraren kregen vooraf uitleg over hoe de LEGO braillebricks in te zetten. Deze kennis haalden zij niet uit het instructieboekje dat LEGO doorgaans bij zijn pakketten voegt, maar uit een webinar.

Spelenderwijs

LEGO heeft het initiatief genomen om kinderen met een visuele beperking op een speelse manier braille aan te laten leren met LEGO braillebricks. Binnen dit sociaal project ontwikkelde, testte en produceerde de Deense blokjesbouwer de braillesteentjes samen met de doelgroep. LEGO stelde daarna de sets met braillesteentjes gratis ter beschikking aan organisaties in zo’n 20 landen die lesgeven aan blinde en slechtziende kinderen. Dit geeft een boost aan het brailleonderwijs.

“Visio is dolblij met dit LEGO-initiatief en gaat de sets met veel plezier gebruiken in zijn brailleonderwijs. Wij zijn hier flink mee geholpen.”