Amerikaans Sun Nuclear vestigt EMEA hoofdkantoor in Bond Towers Breda

BREDA - Sun Nuclear vestigt zich eind maart in de Bond Towers aan de Verlengde Poolseweg in Breda. Dat maakte Bond Concepts onlangs bekend. De Amerikaanse multinational biedt oplossingen voor radiotherapie- en diagnostische beeldvormingscentra over de hele wereld.

Sun Nuclear werd bijna 40 jaar geleden opgericht in Melbourne, Florida, maar heeft inmiddels al vestigingen in Madison, Wisconsin en Hamburg. De afgelopen jaren groeide het bedrijf aanzienlijk, waardoor er behoefte kwam aan meer ruimte en capaciteit. “Na een uitgebreide beoordeling van de opties, bleek Bond Towers uitstekend bij ons te passen”, zegt Kris Van Istendael, directeur Global Service and Support Operations bij Sun Nuclear. “Dit is een veelzijdige ruimte, centraal gelegen in Europa, met gemakkelijke toegang tot een intercontinentale luchthaven. We kijken ernaar uit om vanuit deze nieuwe thuisbasis nog betere service, ondersteuning en reactievermogen te bieden aan onze gewaardeerde klanten.”

Ook Bond Concepts is blij met de komst van de Amerikaanse multinational. “Sun Nuclear is een innovatieve multinational, die perfect past in de groep van internationale bedrijven die al gevestigd zijn in Bond Towers en de stad Breda”, zegt Vermeulen. “De combinatie van strategische ligging in de Benelux en nabijheid van het Amphia Ziekenhuis en Avans Hogeschool zal ervoor zorgen dat we een toenemende vraag gaan zien van medische en farmaceutische bedrijven.”

Het kantoor wordt maandag 29 maart in het bijzijn van wethouder Boaz Adank officieel geopend. Ook de vertegenwoordigers van PEO Radiation Technology zullen hierbij aanwezig zijn. Dit bedrijf is de exclusieve distributeur van Sun Nuclear-oplossingen in de Benelux.