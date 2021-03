Wind raast door Breda: eerste storm 2021 is een feit

BREDA - Rondvliegend afval, fietsers die stevig moeten doortrappen en bomen die hard heen en weer zwaaien. De wind raast door Breda. Met windstoten van 75, en op sommige plaatsen 112 kilometer per uur, is de eerste storm van 2021 een feit.

Weeronline.nl meldt vanochtend dat er officieel sprake is van de eerste storm van 2021. In Vlissingen werd tussen 09.00 en 10.00 uur namelijk een gemiddelde windsnelheid van stormkracht 9 gemeten. Maar ook in Breda waait het flink. Zwerfafval vliegt rond in de stad en fietsers moeten hun best doen om vooruit te komen. In het hele land geldt een waarschuwing voor zware windstoten van 75-100 kilometer per uur.

De storm heeft vooralsnog geen naam gekregen. Stormen die een grote impact hebben krijgen van het KNMI een naam. Het hoogtepunt van de storm hebben we aan het eind van de ochtend en rond het middaguur. Daarna zal de wind iets afnemen en halverwege de middag verdwijnen de grootschalige zware windstoten. Wel blijven tijdens buien nog zware windstoten mogelijk. Komende dagen blijft het winderig en vooral zaterdag is daarbij opnieuw kans op zware windstoten.



Storm



Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid over een heel uur uitkomt op 9 Bft. Een storm die bijvoorbeeld van 0.30 tot 01.30 uur gemiddeld op 9 Bft. uitkomt, maar niet van 0.00-01.00 uur telt niet als officiële storm. Wel wordt dan gesproken over tijdelijke storm of stormkracht. Van een officiële zware storm is sprake als het gemiddeld over een heel uurvak met 10 Bft. waait. Anders wordt gesproken van tijdelijke zware storm.