Kermisexploitanten demonstreren op Chasséveld: ‘Laat ons niet van koude kermis thuiskomen’

BREDA - Een groep kermisexploitanten heeft zich vanochtend verzameld op het Chasséveld. Zij protesteren tegen de huidige coronamaatregelen. Het kabinet heeft de exploitanten nog steeds geen perspectief geboden. “Laat ons niet van een koude kermis thuiskomen.”

Kermisexploitanten zijn het beu. De branche ligt al maanden op z’n gat en er is nog geen perspectief. Daarom heeft een groep van zo’n 100 exploitanten zich vanochtend verzameld op het Chasséveld. Zij willen meer duidelijkheid over de heropening. “We willen zo snel mogelijk open, anders valt een groot deel van de sector om.”



Foto: Perry Roovers

Onduidelijkheid

Er is het afgelopen jaar veel onduidelijkheid geweest over kermissen. Op enig moment mochten de kermissen wel door gaan, maar mét strenge regels. Gemeente lieten kermisexploitanten zelf beslissen, om zo ook wat ruimte te bieden aan jongeren. Later kwam er een verbod op kermissen, omdat de besmettingscijfers weer toenamen. Samenscholing, ook in de buitenlucht, werd verboden.

Inmiddels heeft het kabinet voor een aantal sectoren wat perspectief geboden, maar de kermisbranche blijft uit. “We willen niet van een koude kermis thuiskomen.” Met het protest hopen de exploitanten de aandacht de trekken van Den Haag. “Als de kermissen niet snel open mogen, zullen veel exploitanten omvallen.”

Later vandaag zullen Burgemeester Paul Depla en VVD-kamerlid Thierry Aartsen de demonstranten toespreken.