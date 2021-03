Populaire Frituurloop uitgesteld: ‘Dit voelt als de zoveelste klap’

BREDA - Veel Bredanaars hadden hem al in de agenda staan: De ludiek ‘Frituurloop’ die op 20 en 21 maart georganiseerd zou worden. Maar door die data kan nu een streep worden gezet. De organisatie van De Culinaire 4 Mijl en de Frituurloop is de dupe van teveel onduidelijkheid rondom het toestaan van dergelijke wandeltochten door de verschillende gemeentes. De tocht wordt verplaatst naar het paasweekend.

De Frituurloop is geen lokaal initiatief, maar een landelijk. En dat betekent dat organisator Bojan Aleksander, zelf ook horecaondernemer, rekening moet houden met het beleid van veel verschillende gemeenten. En dat levert problemen op.

“Het evenement is in het leven geroepen om op verantwoorde wijze deelnemers toch te laten genieten van een uitje in deze bijzondere tijd”, legt Aleksander uit. “Maar het is vooral in het leven geroepen om lokale ondernemers net even dat duwtje in de rug te geven om deze periode te overleven. De volledige omzet die ze draaien gaat rechtstreeks naar hen. In de edities die we hebben gehouden waren zowel wandelaars als horecapartners laaiend enthousiast. Er was geen groepsvorming, mensen liepen maximaal in duo’s, het was overal in het buitenlucht en er waren nergens grote rijen zoals op de markt of zelfs binnen in een supermarkt. Horecaondernemers hebben ons persoonlijk nog bedankt voor de ademruimte die we voor ze hebben gecreëerd.”

Bepaalde gemeenten zijn echter een strak beleid gaan voeren tegenover organisaties van wandeltochten. Daardoor voelt de organisatie van de Frituurloop zich genoodzaakt om hier tijdig op in te springen. “Ik wil onder geen enkele voorwaarde het risico lopen dat een wandeltocht een dag van tevoren wordt verboden en onze horecapartners met hun inkoop en gemaakte personeelskosten komen te zitten. Dat druist tegen alles in waarvoor ons concept in het leven is geroepen. Met diverse gemeenten hebben we besproken om al onze wandelingen daarom naar het Paasweekend te verplaatsen, waarin het vooruitzicht is dat de terrassen weer open mogen en daarmee dat dit soort wandelingen in de buitenlucht ook toegestaan zijn,” aldus Bojan Aleksander.



De aanmeldingen voor alle wandeltochten zijn per direct gestopt tot aan het paasweekend. Alle deelnemers en alle horecapartners zijn persoonlijk ingelicht over de wijziging. “Het voelt als de zoveelste klap achter elkaar, maar ik begrijp het standpunt van de gemeenten ook wel. Op een gegeven moment leer je omgaan met tegenslagen en word je flexibeler om hiermee om te gaan. We moeten het met zijn allen doen en dan ook op een verantwoorde wijze. Hopelijk duurt het nog maar even en dan gaan we met zijn allen een prachtige zomer tegemoet,” sluit Aleksander af.