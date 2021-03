Vegan junkfood is een schot in de roos: ‘Dit miste Breda nog’

BREDA - Wie op thuisbezorgd zoekt op friet, sushi of burgers krijgt een enorme lijst aan keuzes. Maar zoek je op vegan, dan zijn de opties beperkt. Daar moet verandering in komen, stellen Joost van Boekel en Tijn Kapteijns. Drie maanden geleden startten zij daarom met Plant Based: Een horecazaak met een menukaart vol vegan junkfood. “Er zijn vegans die het accepteren als eten wat minder lekker is. Maar dat doen wij niet. Wij willen écht lekker eten maken”, aldus het tweetal.

Plan(t) B(ased). Dat is de naam van de nieuwe ‘horecazaak’ die Breda rijk is. Al is het eigenlijk geen fysieke zaak. Zoals de naam al doet vermoeden, wordt het eten van Plant Based gemaakt in de keuken van Plan B. “Joost en ik liepen al veel langer met het idee om aan de slag te gaan met vegan junkfood. Want qua vegan eten valt het aanbod in Breda echt enorm tegen vergeleken met steden als Rotterdam en Eindhoven.” En om met hun nieuwe concept te starten is de huidige coronatijd ideaal. “Met enkel bestellingen en geen gasten op het terras of in de zaak heeft de keuken van Plan B capaciteit over. Die hebben we ingezet om Plant Based te realiseren.”

Vegan

Bij Plant Based is alles, zoals de naam ook doet vermoeden, volledig vegan. “Het is daardoor ook een heel duidelijke menukaart. Nergens staan symbooltjes die aangeven of iets vegetarisch of vegan is. Want álles is gewoon vegan”, vertelt Joost van Boekel trots. Heel makkelijk maken de ondernemers het zichzelf daarmee niet. Het perfectioneren van de menukaart heeft het tweetal veel tijd gekost. “Denk bijvoorbeeld aan een kapsalon. Daarbij kunnen mensen kiezen uit verschillende vleesvervangers. Maar dat is niet alles waar je een oplossing voor moet verzinnen. Want je moet ook vegan kaas en vegan knoflooksaus hebben. Dat laatste hebben we bijvoorbeeld zelf ontwikkeld.”

Joost en Tijn willen met hun nieuwe zaak een grote doelgroep bereiken. En dus absoluut niet álleen mensen die veganistisch eten. “Ik vind het juist een gave uitdaging om ook mensen die niet vegetarisch of veganistisch eten te overtuigen van ons concept”, vertelt Tijn. “Ik wil dat mensen bij ons bestellen, en niet eens doorhebben dat ze veganistisch eten. Het is voor ons dan ook cruciaal dat ons eten écht lekker is. Veganisten zijn vaak bereid te accepteren dat hun eten iets minder lekker of smaakvol is. Maar dat accepteren wij niet. Wij willen de echte junkfood beleving bieden.”

Schot in de roos

Plant Based is inmiddels drie maanden actief, waarvan twee maanden ook op sites als Thuisbezorgd. En inmiddels haalt Plant Based de bestellingen van Plan B bijna in. “Dat is enorm gaaf om te zien”, vertelt Joost. Tegelijkertijd brengt het wel vragen over de toekomst met zich mee. Want wat gaat er met Plant Based gebeuren wanneer de horeca de deuren weer mag openen? “Wanneer we mogen starten met tweetallen op het terras op 1,5 meter afstand, dan denk ik dat we het nog wel kunnen combineren in de keuken”, vertelt Tijn. “Maar de kans is groot dat het op een gegeven moment niet meer zal kunnen. Dan moeten we verder gaan kijken naar de mogelijkheden. Misschien naar een andere keuken, of misschien wel naar een eigen zaak. Bijvoorbeeld bij Stek of in de binnenstad. Dat je na een avond stappen een vegan kapsalon naar binnen kan werken. Dat zou toch geweldig zijn?”