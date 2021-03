Auto rijdt vanaf parkeerplaats dwars door heg heen een bushokje kapot

BREDA - Een bizar ongeval heeft plaatsgevonden op de Graaf Hendrik III Laan. Daar is vanmiddag een auto tegen een bushokje gereden. De auto kwam niet vanaf de rijbaan, maar vanaf een parkeerplaats.

Er heeft vanmiddag een bizar ongeval plaatsgevonden aan de Graaf Hendrik III Laan. Daar is een rode auto vanaf de parkeerplaats die parallel ligt aan de doorgaande weg met flinke kracht tegen een bushokje aangereden. Daarbij is de auto eerst ook door een heg heen gereden.

De schade is groot. Zowel de glazen zijkant als achterkant van het bushokje liggen volledig aan diggelen. Ook de auto heeft schade aan de voorkant. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Er is niemand bij het ongeval gewond geraakt. Hoe het kon gebeuren, is nog niet bekend. Waarschijnlijk wilde de bestuurder achteruit rijden, maar reed diegene per ongeluk vooruit.