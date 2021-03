NAC trekt aan langste eind tijdens spannende wedstrijd tegen Helmond Sport

BREDA – Afgelopen vrijdag speelde NAC tegen Helmond Sport. Met succes, de drie punten bleven in Breda en gingen niet met de tegenstander mee naar huis. Onze fotograaf Peter Visser was erbij, bekijk hier zijn foto’s

NAC wist gisteren op de valreep drie punten te pakken. De wedstrijd kende een valse start voor NAC. Al na vijf minuten spelen lag de bal achter het doel van Olij en stond Helmond Sport op een voorsprong. Daarna gebeurde er lange tijd weinig, maar na 35 minuten wist NAC een opening te vinden. Een voorzet van Haye bereikte het hoofd van Bilate, die vervolgens in wist te koppen. De scheidsrechter besloot echter in samenspraak met zijn assistent dat de bal niet telde, waardoor de wedstrijd met 0-1 de rust inging.

Trainer Maurice Stiejn greep in de rust in en wisselde drie spelers. Dat wierp al vroeg in de tweede helft zijn vruchten af. Jansen leverde een voorzet aan Immers, die de bal via de paal binnen werkte. Helaas wist Helmond Sport al snel weer op voorsprong te komen, maar in de 67e minuut schoot Bilate een tweede bal in het doel van de tegenstander. Dit snakte naar meer voor NAC. Door de haast werd het wat slordig, maar in de absolute slotfase kwam er dan toch nog een goal bij. Het was opnieuw Bilate die de Bredanaars op een voorsprong bracht.

Ook De Graafschap wist gisteren in de slotfase de winst naar zich toe te trekken. Daardoor wint het Doetinchemse team de derde periodetitel. Volgende week vrijdag reist NAC af naar Volendam.