Mounir El Allouchi genomineerd voor beste speler van de 3e periode

BREDA - Mounir El Allouchi is een van de genomineerden voor beste speler van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie. De genomineerden zijn gekozen door de aanvoerders en trainers van de Keuken Kampioen Divisie-clubs. De supporters hebben de beslissende stem in de verkiezing.

Mounir El Allouchi van NAC Breda is genomineerd voor de titel beste spelers van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie. Naast El Allouchi zijn Sam Beukema (Go Ahead Eagles), Jordy Bruijn (N.E.C.) en Patrick Pflücke (Roda JC Kerkrade) genomineerd.

Stemmen

Stemmen is simpel. Op de website van de Keuken Kampioen Divisie kun je aanvinken wie volgens jou de titel van beste speler van derde periode verdient. Je vult vervolgens je gegevens in en klikt op verzenden. Je ontvangt hierna nog een mail ter bevestiging van jouw stem. Zonder de bevestiging is jouw stem niet geldig, controleer dus of je deze bevestiging hebt gehad.

Stemmen kan tot uiterlijk dinsdag 16 maart 18:00 uur. Met het stemmen maak je tevens kans op een officiële Derbystar wedstrijdbal. De winnaars van de Bronzen Kampioensschilden worden op vrijdagavond 19 maart tijdens de uitzending van Voetbal op Vrijdag op ESPN bekendgemaakt!