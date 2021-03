Bredase Pascal wint bijna 150.000 euro bij Miljoenenjacht met Linda de Mol

BREDA - Pascal uit Breda is de gelukkige winnaar van 149.000 euro in de spelshow ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ dat zondagavond werd uitgezonden. Nadat Pascal 49 kandidaten wist weg te spelen, sleepte hij dit geldbedrag in de wacht tijdens het zenuwslopende ‘Gouden Koffer Spel’.

Pascal, vader van twee meiden en samen met zijn vrouw Jessica, is blij verrast: “Ik heb twee grote wensen: een mooie reis maken met het hele gezin zodra het weer kan én een zorgeloze studietijd voor mijn dochters. Met dit bedrag komen die wensen uit!”

Johannes en Ruud uit Breda óók in de prijzen

Naast Pascal gingen ook Johannes en Ruud uit Breda niet met lege handen naar huis. Johannes schopte het tot in de halve finale waar hij voor een bedrag van 23.700 euro uit het spel stapte en de finale aan Pascal overliet. Dubbelgeluk voor Johannes want in ronde 1 van Miljoenenjacht won hij ook al een Miele-pakket t.w.v. 7.500 euro voor huishoudelijk apparatuur. Ruud ging met een Sonos-pakket naar huis.