Eerste 20 stembureaus in Breda hebben deuren geopend

BREDA - Vanochtend om 7.30 uur hebben de eerste twintig Bredase stembureaus de deuren geopend. Daar kunnen Bredanaars al vanaf vandaag terecht om hun stem uit te brengen.

Op woensdag 17 maart openen meer dan 90 stemlokalen verspreid over heel gemeente Breda de deuren voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar deze verkiezingen krijgen Bredanaars ook al eerder de kans om hun stem uit te brengen. Vanochtend hebben namelijk al twintig stembureaus de deuren geopend. Zo kan iedereen die daar behoefte aan heeft al één of twee dagen voor de verkiezingen zijn stem uitbrengen. De extra opening van de stembureaus is specifiek bedoeld om ouderen en kwetsbare mensen de mogelijkheid te geven om hun stem alvast uit te brengen. Maar er worden geen Bredanaars geweigerd vandaag. Iedereen die het dus prettig vindt om zijn stem alvast uit te brengen, kan dat doen.

De twintig geopende stembureaus zijn verspreid over heel de gemeente. Zo is er één stembureau geopend in ieder dorp. Zie hieronder het overzicht van de stemlokalen die vandaag en morgen geopend zijn.

Breda centrum

Mezz, Keizerstraat 101



Breda noord

Café-Zaal Oranjestad, Terheijdenseweg 70

Parkeerterrein winkelcentrum Moerwijk



Breda noord-west

Sporthal Haagse Beemden, Ganzerik 1

Sportzaal Raaimoeren, Raaimoeren 19



Breda oost

Breda University of Applied Sciences, Mgr. Hopmansstraat 15

Sacramentskerk, Zandberglaan 58

Sportcentrum Breda, voormalig De Scharen, Bijster 1

Voormalig ABN AMRO gebouw, Kemelstede 2



Breda west

De Nieuwe Meidoorn, Meidoornstraat 115

Huis van de Heuvel kerkgebouw, Mgr. Nolensplein 1

Ingenhousz Breda, Dr. Jan Ingenhouszplein 42SCC

De Koe, Ambachtenlaan 1



Breda zuid

Scoutinggebouw De Mokkenboom, Cimburgalaan 107



Breda zuid-oost

Gemeenschapshuis Mariëndal, Duivelsbruglaan 13

Tennisvereniging De IJpelaar, Trompenburgstraat 4



Bavel

Sporthal De Huif, Deken Dr. Dirckxweg 4



Prinsenbeek

De Drie Linden, Heisprong 15



Teteringen

R.K.v.v. DIA, Donkerstraat 34



Ulvenhout

SCC de Pekhoeve, Dorpstraat 94