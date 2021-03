Breda haalt ruim 2 miljoen rijkssubsidie binnen voor energiebesparing

BREDA - Breda heeft en Rijkssubsidie binnen gehaald voor energiebesparing. De gemeente krijgt ruim 2,1 miljoen euro voor een actie gericht op huiseigenaren en huurders. In het voorjaar van 2021 start de campagne en kunnen inwoners in aanmerking komen voor vouchers voor energiebesparende producten, kortingen op energieadvies of een gratis advies van energiecoaches. De campagne loopt tot medio 2022.

In februari kon de gemeente Breda dankzij een subsidie al vouchers voor gratis energiebesparende producten uitdelen aan Bredanaars met een koopwoning. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. De 2500 beschikbare vouchers waren al snel vergeven. Nu Breda een nieuwe subsidie heeft binnen gehaald, krijgt de actie een vervolg. En waar de vorige actie enkel beschikbaar was voor woningeigenaren, kunnen van het nieuwe subsidiebedrag ook huurder profiteren.

Greetje Bos, wethouder energietransitie, is heel blij met deze rijkssubsidie. “Ruim twee miljoen subsidie is natuurlijk een prachtig bedrag. Zo kunnen nog meer Bredanaars daadwerkelijk in actie komen en het energieverbruik omlaag brengen. Stap voor stap, doet iedereen wat in Breda.” De campagne loopt in samenwerking met energiecoöperatie BRES, het mobiele informatiecentrum Greenhopper en de woningcorporaties.

Om de campagne te lanceren en expliciet onder de aandacht te brengen van inwoners wordt een communicatiecampagne gestart vanaf april/mei 2021. Breda wil met alle activiteiten 25.750 woonadressen bereiken en van gericht advies en/of producten voorzien. Het doel is dat deze campagne een reductie van het 4.000.000 kg/CO2 besparing op jaarbasis oplevert.