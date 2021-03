Breda is een Tiny Forest rijker: Het Liniebos is geopend

BREDA - Leerlingen van de Rudolf Steiner School in Breda zijn vanochtend gestart met de aanplanting van Tiny Forest ‘Het Liniebos’. In samenwerking met het Instituut voor natuureducatie (IVN) en gemeente Breda werd het minibos vanmorgen officieel geopend. De leerlingen mogen zelf bomen en struiken planten en gaan het minibos onderhouden. Het Tiny Forest is voor de school een uitgelezen plek voor les in een buitenlokaal.

Naast de Rudolf Steiner School ligt het Liniepark. En vanaf vandaag is daar ook Tiny Forest ‘Het Liniebos’ bij gekomen. Wethouder Paul de Beer opende vanmorgen het bos met de leerlingen. “Het is geweldig voor de leerlingen om buiten te kunnen zijn. Bovendien is het leuk om lekker te graven en in de natuur bezig te zijn”, aldus de wethouder. Het doel van een Tiny Forest is om kinderen te verbinden met de natuur.

De nu nog kleine bomen werden gesorteerd, zodat de leerlingen in tweetallen verschillende soorten bomen zoals een hulst en esdoorn konden planten. Projectleider Joost Barendrecht van IVN is enthousiast. “Het is leuk om te zien dat iedereen met een schop aan de gang gaat en zijn best doet, niemand haakt af.” In het minibos worden vandaag duizend bomen geplant. Elke boom krijgt een kaartje met de naam van de leerling die hem geplant heeft en een naamkaartje met een naam voor de boom die de leerling zelf heeft bedacht. Dat het regende maakte voor de leerlingen en projectleider Joost Barendrecht deze ochtend niets uit. “Zo voorkomen we in ieder geval droogte”, lacht hij. Ook lerares Heleen van groep zes is enthousiast “Het is een mooi initiatief om meer buiten les te kunnen geven. Bijvoorbeeld tekenlessen in de natuur. Ik speel graag gitaar en hier kunnen we in het Liniebos ook samen van genieten.”

De Tiny Forest is ook voor buurtbewoners een fijne plek om in de natuur te zijn. Zo kan in de Tiny Forest een buurtbarbecue worden georganiseerd. “Het is leuk dat de buurt ook meedenkt met het minibos. In deze omgeving woont een vlinderteller, die ook graag aan de slag gaat in het minibos,” legt Joost Barendrecht uit.

Het Liniebos is de tweede Tiny Forest in Breda. De naam voor het minibos is bedacht door leerlingen van de school. In Nederland zijn er inmiddels honderd van dit soort compacte bossen waarvan er nu twee in Breda zijn gevestigd. Volgende week wordt de derde Tiny Forest in de regio Breda geopend, namelijk in Effen.

Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het is een unieke plek in een stad waar onder andere mensen elkaar op een gezonde plek kunnen ontmoeten en kinderen van de betrokken school leren in het buitenlokaal over de natuur. Een minibos in de buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen en waterberging bij zware regenval. De Tiny Forests zijn een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en zoogdieren als egels en konijnen. Het levert biodiversiteit op.?



Foto: BredaVandaag