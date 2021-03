Bredase oliebollenbakkers Rosita en Jan verrast met grote geldprijs

BREDA - Een grote verrassing voor Rosita en Jan uit Breda. Zij hebben in de wekelijkse trekking van VriendenLoterij Bingo een bedrag van 100.000 euro gewonnen. De twee werden via een videogesprek door Gerard Joling verrast met hun prijs.

Rosita is degene die de prijs heeft gewoon. Zij werd samen met haar man Jan verrast in een videogesprek met Gerard Joling. Op dat moment hadden de twee natuurlijk al wel door dat ze iets gewonnen hadden. Maar wat dan precies, was voor hen nog onduidelijk. Voordat Joling de prijs bekend maakte, vroeg hij hen wat hun wensen zouden zijn als ze een ‘prijsje’ zouden winnen. Daar wist Rosita gemakkelijk antwoord op te geven. “We hebben een eigen oliebollenkraam, dus misschien een nieuwe kraam?”

Of zo’n nieuwe kraam erin zit, mocht Gerard Joling hen laten zien. Hij haalde voor de ogen van Rosita en Jan een cheque ter waarde van maar liefst 100.000 euro uit de envelop. “Volgens mij moet je hiermee wel een leuk oliebollenkraampje kunnen kopen”, aldus een lachende Joling.