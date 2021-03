Een week na de grote opening is het nu stil bij de XL priklocatie bij Breepark

BREDA - Vorige week maandag werd hij met veel trots geopend door de GGD West-Brabant: De XL priklocatie bij Breepark. Dat is dé plek waar de meeste Bredanaars en mensen uit de omgeving komende tijd hun vaccinatie kunnen komen halen. Maar nu, ruim een week later, is het er stil. Doordat Nederland is gestopt met het vaccineren van AstraZeneca is de priklocatie bij Breepark gesloten.

Maandag 8 maart werd de XL vaccinatielocatie van GGD West Brabant in Breepark officieel in gebruik genomen. Een trots moment voor directeur Annemieke van der Zijden, omdat Breepark de meest efficiënte en grote locatie van de regio is. Zo zaten er in Breepark per prikker niet één maar vier administratieve medewerkers. Zo kon de priksnelheid per prikker per uur toenemen van 20 vaccinaties naar 60. En als het écht hard nodig zou zijn, zou er bij Breepark zelfs vierentwintig uur per dag kunnen worden geprikt.

Maar inmiddels is het stil bij Breepark. In plaats van dat de hoeveelheid prikken komende tijd worden opgeschaald, is de gehele locatie nu gesloten. Bij Breepark werd namelijk enkel gevaccineerd met AstraZeneca. En daar is Nederland uit voorzorg mee gestopt per 14 maart. Daarom kon de GGD niet anders dan de splinternieuwe priklocatie tijdelijk sluiten.

Het heeft voor de GGD geen nut om bij Breepark met Pfizer te gaan vaccineren. “Het Pfizer vaccin wordt gegeven op de locaties Amphia en in Bergen op Zoom. Dit vaccin is voor de oudere doelgroep bestemd en besloten is om dat op de huidige locaties te houden. Op dit moment zijn met name mensen uit de doelgroep 80-85 jaar die daar worden gevaccineerd en worden momenteel de afspraken voor 77-79 jaar gemaakt”, laat de GGD weten. “Zodra er weer geprikt kan worden met AstraZeneca zal de locatie Breepark opnieuw worden opgestart.”

Nederland heeft het prikken met AstraZenaca uit voorzorg stilgelegd tot 28 maart.