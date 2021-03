Op deze vijftien Bredanaars kun je vandaag je stem uitbrengen

BREDA - De Tweede Kamerverkiezingen zijn in volle gang. Vanochtend om 7.30 uur zijn de 90 stemlokalen en de 2 drive thru stembureaus in de gemeente Breda geopend. Wie zijn stem wil uitbrengen op een Bredanaar, heeft deze verkiezingen ruim de keuze. Er staan maar liefst 15 inwoners van Breda en Teteringen op de kieslijst, waarvan er drie momenteel al in de Tweede Kamer zitten. Wij zetten ze voor je op een rij.

De partijen die één of meerdere Bredanaars op de kieslijst hebben staan zijn VVD, D66, SP, PvdA, PvdA, 50plus, Volt, JONG en Oprecht. In totaal kunnen Bredanaars deze Tweede Kamerverkiezingen kiezen uit 32 verschillende partijen.

Dat betekent dat er 23 partijen zijn waar geen Bredanaars op de lijst staan, waaronder grote partijen zoals PVV en GroenLinks. Wie lokaal wil stemmen bij die partijen, kan kiezen voor West-Brabanders zoals Maikel Boon uit Bergen op Zoom op nummer 33 voor de PVV en of Andrew Harijgens uit Bergen op Zoom op nummer 13 van GroenLinks

VVD

Thierry Aartsen, nummer 11. Aartsen zit momenteel in de Tweede Kamer.

Daan de Neef, nummer 34

D66

Faissal Boulakjar, nummer 16

Hans Teunissen, nummer 31

SP

Michiel van Nispen, nummer 4. Van Nispen zit momenteel in de Tweede Kamer.

Michel Verschuren, nummer 27

PvdA

Attje Kuiken, nummer 4. Kuiken zit momenteel in de Tweede Kamer.

Arjen van Drunen, nummer 50

PvdD

Cynthia Pallandt, nummer 22

50Plus

Joep Taks, nummer 30

Peter van Lier, nummer 31

Volt

Frank Toeset, nummer 17

JONG

Lars Hobma, nummer 11

Oprecht

Maurice Vissers, nummer 16