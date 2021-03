Breda wil Special Olympics Nationale Spelen in 2024 naar de stad halen

BREDA - Als het aan wethouder Daan Quaars ligt, dan komt er in 2024 een groot sportevenement naar de stad. Samen met Tilburg heeft Breda zich kandidaat gesteld om gastheer te zijn van de Special Olympics Nationale Spelen in 2024.

De Special Olympics Nationale Spelen is het grootste nationale sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Meer dan 2.000 sporters en 1.000 begeleiders komen vanuit heel Nederland een weekend samen om te sporten, te ontmoeten en vooral om te genieten. En als het aan wethouder Quaars ligt, dan gebeurt dat in 2024 in Breda en Tilburg. Samen met Tilburg heeft Breda zich kandidaat gesteld voor het gastheerschap. “Reden voor gezamenlijkheid is niet alleen concurrentie te voorkomen, maar vooral de inhoudelijke en organisatorische meerwaarde te benutten”, legt de wethouder uit.

“Het gastheerschap en de organisatie van deze spelen past prima binnen onze sportvisie ‘Team Breda’, waarin staat dat we sportevenementen zien als belangrijk middel om sport- en beweegparticipatie in de volle breedte te bevorderen”, aldus Quaars. “Onder het motto ‘zien sporten doet sporten’ dragen we bij aan een actieve leefstijl in Breda. Hiervoor zetten we met name in op unieke evenementen die passen bij het karakter van Breda.”

Momenteel werkt een projectgroep Tilburg-Breda aan en bidbood om te komen tot een concrete kandidaatstelling. Bij het evenement zullen circa 1.500 vrijwilligers nodig zijn. Er worden bij de Spelen 15 tot 20 takken van sport aangeboden.

Over Special Olympica

Special Olympics Nederland is dé sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast de vele gezondheidsvoordelen geeft Special Olympics de sporters een kans om te stralen op een podium. Een podium die hen meer zelfrespect en zelfvertrouwen geeft. Zij worden mondiger, zelfstandiger en leren opkomen voor hun eigen belangen. Daarmee verbetert de kwaliteit van hun leven en neemt hun geluksgraad toe.