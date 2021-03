Enthousiasme over drive-thru stemmen: ‘Het is heel praktisch’

BREDA - Wie vandaag zijn stem gaat uitbrengen, hoeft op twee plekken zijn auto amper uit. Breda heeft namelijk speciaal voor de Tweede Kamerverkiezingen twee drive-thru’s geopend. Eén daarvan is gevestigd op Breepark en één op parkeerterrein bij het NAC stadion. “Het is een ideale manier van stemmen”, vertelt voorzitter van één van de drive-thru stembureaus Sabine.

De drive-thru op het parkeerterrein bij het Rat Verleghstadion bestaat uit drie rijbanen. Wie er aan komt rijden krijgt als eerste desinfectiemiddel aangeboden. Vervolgens mogen bestuurders doorrijden om hum stempas en legitimatie af te geven. De medewerker controleert ze, en geeft hen het stembiljet en een potlood. Tijdens dat hele proces kunnen de bestuurders gewoon in de auto blijven zitten. Alleen voor het uitbrengen van je stem stappen de Bredanaars bij het Rat Verleghstadion even uit de auto. Het grote stembiljet kunnen ze dan in een stemhokje invullen. Ook het inleveren gaat gewoon weer vanuit hun autoraam

Voorzitter van het stembureau Sabine is enthousiast over deze stemlocatie: “Het ligt vlakbij de snelweg dus voor stemmers die meteen door willen rijden naar bijvoorbeeld hun werk is het ideaal.” Ook is het volgens haar enorm praktisch voor mensen die hun kinderen uit school hebben gehaald of een boodschap hebben gedaan. “Het is eigenlijk precies als een gewoon stembureau, alleen hier kun je rustig blijven zitten en hoef je niet met de kinderen rond te sjouwen”, lacht ze.

Er is door het coronavirus voor deze manier van stemmen gekozen, maar als het aan Sabine ligt is het ook voor verkiezingen in de toekomst een ideale manier van stemmen. “Het is nu de eerste keer dat mensen via deze weg kunnen stemmen en daardoor misschien nog niet heel druk. Maar als in de toekomst iedereen weer naar zijn werk gaat is het een snelle optie om hun stem uit te brengen.”