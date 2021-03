Steeds meer stemlokalen kleuren rood in de druktemeter: ‘Kies een ander stembureau’

BREDA - Het begint steeds drukker te worden bij de stembureaus in Breda. Waar de druktemeter vanochtend nog enkel groene en oranje kleuren aangaf, is het nu bij acht stembureaus te druk. Daar geldt het advies om naar een ander stembureau te gaan.

Bredanaars hebben afgelopen jaar al veelvuldig kennis kunnen maken met druktemeters. Zo kon je tijdens het warme weer zien of het druk was bij de Galderse Meren, en werd er ook een druktemeter ontwikkeld voor de winkelstraten van Breda. Deze verkiezingsdag kunnen Bredanaars gebruik maken van een nieuwe druktemeter, namelijk voor de stembureaus. De gemeente roept inwoners op om deze te raadplegen voordat ze naar het stembureau gaan.

De druktemeter heeft drie kleuren. Een stembureau kan groen, oranje of rood zijn. Groen betekent: Het is niet druk, kom gerust. Oranje betekent: Er is een korte wachttijd. En rood betekent: Het is druk, ga naar een ander stembureau of kies een ander tijdstip.

Vanochtend kleurden alle stembureaus nog groen of oranje. Maar inmiddels kleuren steeds meer stembureaus rood. Zo wordt Bredanaars al enkele uren afgeraden om naar het Stadhuis te gaan om te stemmen. In de stad kleuren om 17.45 uur ook ANNAstede en gemeenschapshuis Vianden rood. In de Haagse Beemden is het druk bij basisschool Burgst en 't Kraaiennest. Ook in de dorpen wordt het steeds drukker. Zowel in Prinsenbeek, Ulvenhout als Bavel zijn er nu stembureaus rood gekleurd. Het gaat om 't Veehandelshuis, de Pekhoeve en Korenmolen de Hoop.

De gemeente Breda werkt de actuele drukte bij stembureaus constant bij. Wil je weten wat de actuele situatie is? Ga naar deze website.