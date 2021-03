Weerbericht verkiezingsavond: ‘Afwisselend regenachtig en koud’

BREDA - Vandaag zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer officieel van start gegaan. Dat startte droog, maar vanavond neemt de kans op regen toe. Wie ‘s avonds naar het stembureau gaat, moet zijn paraplu dus meenemen.

De ochtend begon op veel plaatsen droog, en dat bleef ook in de middag hetzelfde. Vanavond wordt de bewolking vanuit het noordwesten dikker en vooral in de westelijke helft van het land kan wat lichte regen of motregen vallen, maar er is ook kans dat het zo goed als droog blijft. Naar verwacht is het in Zuid-Nederland nog niet helemaal droog om 21.00 uur. Dan sluiten de stembussen. Wie een nat pak wil voorkomen kan zijn stem dus beter al wat eerder op de dag uitbrengen.

Bepalende factor

Regen is bij sommige mensen een bepalende factor om niet te gaan stemmen. Hoe langer het regent, hoe lager de opkomst. Een dag met veel zonneschijn tijdens de landelijke verkiezingen had in het verleden gemiddeld een 2-3 procent hogere opkomst dan een bewolkte regendag. Bij warm weer valt de opkomst vaak 1 procent hoger uit.

De vorige keer dat we konden stemmen voor de Tweede Kamer was op 15 maart 2017. Het bleef die dag overal droog, de zon scheen flink en met temperaturen van 10-15 graden was het prima weer voor de stembusgang. De opkomst was dan ook hoog met 81,6 procent.