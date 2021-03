Vier vreemdelingen uit internationale trein gehaald in Breda

BREDA - De Koninklijke Marechaussee heeft gisteren en vandaag dertien vreemdelingen onderschept op de internationale trein bij Breda, in de havens van Hoek van Holland en Europoort.

Dinsdag troffen marechaussees in de internationale trein bij Breda vier mannen aan die geen geldige reisdocumenten konden overleggen. De Irakees, Marokkaan, Algerijn en Libiër zijn meegenomen naar de brigade van de Marechaussee in Hoogerheide voor verder onderzoek.

De vier vreemdelingen die in Breda werd aangehouden zijn niet de enigen. Zo trof de Marechaussee ook vreemdelingen aan op het haventerrein op Europoort en in Hoek van Holland. Zij zaten onder andere in een trailer en onder een vrachtwagen. Het gaat in totaal om dertien mannen. Alle vreemdelingen zijn of worden in vreemdelingenbewaring gesteld. De Koninklijke Marechaussee doet verder onderzoek.