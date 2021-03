Als vrijwilliger op het stembureau: ‘Leuk om weer eens zoveel mensen te zien’

BREDA - Om deze verkiezingen in goede banen te leiden kan Breda rekenen op een grote hoeveelheid vrijwilligers. Zij zitten op het stembureau, begeleiden de kiezers en tellen de stemmen. De verkiezingsdag is coronatijd is voor hen ook extra bijzonder. “Het is wel fijn om weer zoveel mensen te zien”, aldus de stembureauleden op het Centraal Station.

“Ik keek er in het begin omtrent de huidige maatregelen een klein beetje tegen op. Misschien zouden mensen weigeren een mondkapje op te zetten en konden hierdoor vervelende situaties ontstaan”, vertelt voorzitter Marie-Thérèse van het stembureau in het Chassé Theater. Gelukkig valt dat mee. Ze heeft vandaag niets vervelends meegemaakt. “Iedereen houdt zich netjes aan de regels.”

Ook bij het stembureau op het Centraal Station verloopt het stemmen vandaag goed. Het is volgens voorzitter Lars rustiger dan bij de eerdere verkiezingen. “Je merkt meteen dat wanneer een trein aankomt, het drukker wordt. Maar doordat veel mensen thuiswerken, is het wel rustiger is op het station.” Voor de stembureauleden is het ook een bijzondere dag, geeft Lars toe. “Je doet het natuurlijk voor je stad”, stelt hij. “Maar daarbij komt dat het leuk is dat je juist nu weer eens veel mensen ziet.”

Studenten

In Breda hebben ook veel studenten hebben zich aangemeld om te helpen op een stemlocatie. Eva is één van hen. Zij helpt voor het eerst mee en controleert de stempassen en deelt potloden en stembiljetten uit. “Ik studeer rechten en het leek me daarom erg interessant om op een dag als vandaag mee te helpen.” Ze is medewerker bij de drive-thru naast het NAC stadion. “Deze verkiezingen zijn uniek, net als dit drive-thru stemlokaal. Dat maakt het ook leuk”, vertelt ze enthousiast. Volgende keer is ze zeker weer van de partij als vrijwilliger, laat ze weten.