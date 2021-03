Breda telt de stemmen; exitpoll toont VVD als grootste, D66 naar 27 zetels

BREDA - Veel Bredanaars volgen vanavond gespannen de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen. Ondertussen wordt er door vrijwilligers hard gewerkt om alle stemmen uit de gemeente te tellen. Momenteel toont de landelijke exit poll de VVD wederom als grootste partij, en een fors winst voor D66. Ook kleine partijen als Volt en JA21 boeken goede resultaten.

Om 21.00 uur gingen in Breda net zoals in de rest van Nederland de stemlokalen dicht. Op dat moment werd ook de eerste exit poll bekend. De exit poll biedt nu een goed beeld van hoe de zetelverdeling er ongeveer uit zal komen te zien. Daarbij staat VVD op 35, D66 op 27, PVV op 17, CDA op 14, PvdA op 9 en GroenLinks, SP en Forum voor Democratie op 8. Verder volgen PvdD met 5, CU met 4, Volt, Ja21 en SGP met 3, Denk met 2 en Bij1, BBB en 50plus met 1 zetel. Kleine wijzigingen van 1 a 2 zetels zijn wel nog mogelijk. Vooral voor de kleinere partijen belooft de avond dus nog spannend te worden. De definitieve uitslag is pas bekend als alle gemeenten klaar zijn met het tellen van de stemmen. Daar wordt in Breda momenteel nog hard aan gewerkt.

Burgemeester Paul Depla reageerde al op de exit poll. “Winnaars en Verliezers. Met huidige exit polls is de ‘fractie Breda’ ook winnaar”, laat hij weten op Twitter. “Want naast zitten Kamerleden Aartsen, Van Nispen en Kuiken lijken Boulakjar en De Neef gekozen te worden. En dan maakt Teunissen ook nog kans. Allemaal van harte! En op mooie samenwerking. “