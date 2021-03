Emotie en ontroering: Bredanaar Jack Kruf krijgt Koninklijke onderscheiding

BREDA - Burgemeester Paul Depla heeft vanmiddag een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Jack Kruf. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Kruf heeft zich vele jaren ingezet voor de Nederlandse, Bredaase en Europese samenleving.

Kruf gaf vanmiddag een lezing ter afscheid van Public Risk Management Organisation (PRIMO) Nederland, waar hij jarenlang voor werkte. De lezing vond plaats in het Ingenhousz in Breda en was te volgen via een livestream. Daar werd hij verrast door burgemeester Paul Depla.

Burgemeester Depla sprak over de Kruf als een verbindende factor binnen de stad: “Breda is een stad waar verbindingen tot stand worden gebracht, Jack? is hier een voorbeeld van. Hij brengt wetenschap en praktijk bij elkaar.” Emotioneel en verrast reageerde Kruf op zijn benoeming. Hij moest een traantje wegpinken. “Bijzonder om dit te horen. Ik dank mijn vrouw Marijke, mijn familie en mijn collega’s. Ik ben ontroerd.”

PRIMO Nederland

De Bredanaar wordt gezien als ‘de founding father’ van PRIMO Europe en is mede-oprichter en oud-directeur van PRIMO Nederland, een organisatie waar hij zich jarenlang voor heeft ingezet. PRIMO is een vereniging die tot doel heeft haar leden op het gebied van risicomanagement te informeren en te ondersteunen.

Voorafgaand aan de formele oprichting van PRIMO Nederland heeft de Kruf de bewustwording en de noodzaak voor de structurele aandacht voor het professioneel managen van publieke risico’s gedurende vele jaren onder de aandacht van bestuurders, directies en management gebracht.