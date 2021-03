Realisatie Talentencentrum weer stap dichterbij: ‘Voorlopig ontwerp wordt steeds gedetailleerder’

BREDA - Vanavond werd de gemeenteraad bijgepraat over de plannen rondom het Talentencentrum aan de Terheijdenseweg. Er lag al een voorlopig ontwerp op tafel, maar deze is nu een stuk gedetailleerder. De bouw van het centrum gaat naar verwachting zo’n 24,4 miljoen euro kosten. Het Talentencentrum opent, als alles volgens schema gaat, begin 2023 de deuren.

“Met dit voorlopig ontwerp zetten we een flinke stap in de realisatie van dit bruisend multifunctionele sportcentrum. We kunnen nu aan de slag met het definitief ontwerp en dan eind dit jaar de schop de grond in!”, zei wethouder Daan Quaars enthousiast. “Dit wordt echt een plek in Zuid-Nederland met een hele grote aantrekkingskracht voor iedereen die iets met sport en bewegen heeft. Sporters uit Breda en omstreken kunnen hier op hoog niveau trainen en wedstrijden spelen. Een plek waar onderwijs, de buurt, talenten, verenigingen, top- en breedtesport samen komen. Elkaar ontmoeten en versterken. En een prachtige uitbreiding van de sportboulevard in Breda.”

De afgelopen periode zijn er veel gesprekken gevoerd. “Met de ontwikkelaar en architect, maar ook met topsporters en docenten. We vinden het belangrijk om ook hen in het proces te betrekken. Afgelopen week hebben we bijvoorbeeld met de Bredase topsporters Pieter Buist en Reinier de Ridder gesproken. Zij voelen zich heel betrokken bij het Talentencentrum en denken graag neem. Dat vinden wij heel waardevol. Zij weten precies wat topsporters nodig hebben. Wij kunnen wel van alles verzinnen, maar zij weten als de beste wat topsporters nodig hebben. En datzelfde hebben wij ook met docenten. Met hen is er ook veel gesproken. We hopen er op deze manier voor te zorgen dat zij straks op de beste en fijnst mogelijke manier les kunnen geven.”

Het Talentencentrum moet een flinke impuls aan de wijk Hoge Vucht geven. “De wijk wordt door het centrum meer verbonden met sport en ook met de medische hoek. In het Talentencentrum komen namelijk ook fysiotherapeuten en dergelijke.”





Het gebouw wordt van binnen voorzien van allerlei moderne snufjes. “Het wordt echt hét moderne klaslokaal van nu. Ik kan niet wachten tot het klaar is.” Wanneer het gebouw klaar is, moeten 470 leerlingen Sport en Beweging les gaan krijgen op de locatie. “Maar het moet ook een magneet worden waar we andere onderwijsvormen aan proberen te verbinden.”

Betrokken

De Gemeente Breda ontwikkelt het Talentencentrum samen met verschillende partners. Naast Curio Sport en bewegen zijn verschillende sportbonden en sportverenigingen, bewoners en maatschappelijke partners uit de Hoge Vucht betrokken bij het maken van het voorlopig ontwerp.

Duurzaam ontwerp

Het Talentencentrum is duurzaam ontworpen. Door slim gebruik te maken van energiebesparende en energie opwekkende voorzieningen, wordt het netto energiegebruik van het Talentencentrum sterk gereduceerd. Het gebouw krijgt een aantal groene daken en er worden duurzame bouwmaterialen gebruikt die kunnen worden hergebruikt. Van Wijnen Bouw uit Breda gaat het Talentencentrum bouwen. De bouw start eind 2021 en als alles volgens planning verloopt, wordt het gebouw begin 2023 opgeleverd.