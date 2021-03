Advocaat Michiel de Vlieger maakt droom waar en schrijft debuutroman

BREDA - Michiel de Vlieger (34) is advocaat, vader van drie kinderen én de schrijver van een debuutroman die vanaf volgende week in de winkels ligt. Drie jaar geleden zette De Vlieger zijn carrière als advocaat op een iets lager pitje om zijn jongensdroom als schrijver waar te maken. Afgelopen najaar kreeg de nieuwbakken Bredanaar het nieuws dat zijn boek zou worden uitgebracht. Volgende week is de boeklancering.

Het lijkt misschien onlogisch dat iemand met een drukke baan als advocaat én drie jonge kinderen een boek wil gaan schrijven, maar toch doet Michiel het. “Het is inderdaad niet het meest kalme moment”, lacht hij. Maar uitstel was volgens De Vlieger geen optie. “Van jongs af aan ben ik bezig met het schrijven van teksten en gedichten. Schrijven is voor mij een mooie manier om te uiten hoe ik de wereld zie en beleef.” Michiel maakte drie jaar geleden de bewuste keuze om tijd vrij te maken voor zijn debuutroman. “Het voelde op dat moment ook écht als het juiste moment om te beginnen met het boek. Ik heb er dan ook geen spijt van”, vertelt de schrijver.

Bretagne

De titel van het boek is ‘De Muur van Bretagne’. Het verhaal speelt zich deels af in het gelijknamige gebied in Frankrijk. “Ik ben als kind, en de afgelopen jaren met mijn schoonfamilie, vaak op vakantie geweest naar Bretagne en raakte steeds meer gefascineerd door deze omgeving.” De Bredanaar die zelf onder meer geniet van het werk van Herman Koch, heeft in het boek thema’s naar voren laten komen die in ieders leven een belangrijke rol spelen. Denk hierbij aan familie, liefde, vriendschap, vertrouwen en de dood. Het boek is geschreven voor mensen die net als de schrijver genieten van de prachtige regio in Frankrijk en interesse hebben in wielrennen en de Tour de France. “Bovendien is het voor iedereen die van lezen houdt een toegankelijke roman die lekker wegleest, een fijn boek bedoeld om bijvoorbeeld mee te nemen op vakantie.”

Het boek is af

Inmiddels is het boek af. “Ik had wel een deadline nodig. Anders blijf je oneindig wikken en wegen over bepaalde woorden en zinnen. Maar ik ben tevreden met het eindresultaat” vertelt de schrijver trots. Ook zijn er toekomstplannen om naast zijn baan als advocaat het schrijven voort te zetten. “Ik heb al nieuwe ideeën in mijn hoofd voor een volgende roman.”



Michiel de Vlieger

Het boek ‘De Muur van Bretagne’ wordt vrijdag 26 maart gelanceerd. Op 3 april 2021 vanaf 14:00 uur houdt Michiel de Vlieger een signeersessie bij de Bredase boekhandel Van Kemenade & Hollaers aan de Ginnekenweg.

‘De Muur van Bretagne’

Na een roerige jeugd vol bijzondere zomers in Bretagne meent David Abbing zijn leven op de rit te hebben. Opa en jeugdvriend Jack staan altijd voor hem klaar. En hij is verliefd. Maar zeven jaar later ontdekt hij een geheim dat zijn leven opnieuw op zijn kop zet. Stukje bij beetje ontrafelt hij de waarheid. Wraakgevoelens brengen hem tot een drastisch besluit. Een lang verwachte fietstocht naar de Muur van Bretagne vormt een haast symbolische rit in zijn zoektocht naar gerechtigheid. Ondertussen komt het afscheid van een dierbare steeds dichterbij.