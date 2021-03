Aanvaller Huseyin Dogan verlaat NAC voor Aziatisch FC Istiklol Dushanbe

BREDA - Huseyin Dogan gaat NAC verlaten. De aanvaller verruilt de Bredase club in voor het Aziatische FC Istiklol Dushanbe. Dohan is medisch gekeurd en heeft inmiddels afscheid genomen van zijn ploeggenoten.

Dogan kwam in 2019 van TOP Oss naar NAC. Daaraan voorafgaand speelde de centrumspits onder andere voor Sparta en Haaglandia. Bij NAC kwam Dogan in totaal tot 35 optredens; hij scoorde negen keer en gaf vijf assists.

FC Istiklol Dushanbe

Nu verruilt de speler NAC voor FC Istiklol Dushanbe. Dat is een Tadzjiekse club uit de hoofdstad Doesjanbe. FC Istiklol Dushanbe komt uit in de Vysshaya Liga, de hoogte competitie van het land. De afgelopen zeven jaar wisten zij de titel te prolongeren. Vanaf april start daar de nieuwe competitie. Daarnaast start dan ook de AFC Champions League, de Aziatische versie van de Champions League. Huseyin komt terecht bij de topclub van het land en zal aankomende periode aantreden in de AFC Champions League.

Afgelopen periode kwam Huseyin bij NAC minder aan spelen toe en mede door zijn aflopende contract bij NAC kiest hij er nu voor om naar FC Istiklol te verkassen.