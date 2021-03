Biertje dat de Beer Geeks speciaal voor goede doel brouwden, ligt nu in de winkels

BREDA - Op zaterdag 27 maart 2021 proosten de Beer Geeks samen tegen ALS tijdens de Release Party Beer Geeks Beat ALS ‘21. Het Iron Horse-biertje, dat speciaal gebrouwen werd in de strijd tegen ALS, is vanaf vandaag in de winkels te koop. De Geeks haalden met hun initiatief tot nu toe al meer dan 50.000 euro op voor het goede doel.

Beer Geeks

Het initiatief voor de actie is drie jaar geleden ontstaan in de Facebookgroep Beer Geeks. Dat is een groep waarin liefhebbers van bier zich verenigen om hun passie voor speciaalbier te delen. En er wordt niet alleen veel over bier gepraat: Er worden ook vriendschappen voor het leven gesloten en lief en leed gedeeld. Het kwam bij de groep dan ook hard aan toen Oscar Wagner, een van de prominente leden, is 2015 overleed aan de gevolgen van ALS. Drie jaar geleden besloot de groep daarom in actie te komen om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte. En dat deden ze, hoe kan het ook anders, door een biertje te brouwen.

Frontaal

Dit jaar wordt alweer de derde editie van de actie ‘Beer Geeks Beat ALS’ gehouden. Maar omdat één grote brouwdag met tientallen brouwers niet mogelijk was, werd deze keer besloten om op zes plekken te gaan brouwen. “Daar werden wij toen voor gevraagd”, aldus Roel Buckens van Frontaal. “Ik vond dat een enorm mooie kans. Ik ken zelf niemand met ALS, maar ben me voor de actie wel gaan verdiepen in de ziekte. Het is enorm hard nodig dat er meer onderzoek naar kan worden gedaan. En daar is geld voor nodig. Ik vind het heel mooi dat wij op deze manier een steentje bij kunnen dragen. We grepen deze kans dus meteen aan.”

Brouwdag

Het bier dat de brouwers hebben gebrouwen is een gerstewijn van 11 procent dat de naam The Iron Horse draagt. “We hebben het bier vernoemd naar de bijnaam van de honkballer Lou Gehrig. Hij was de eerste persoon ter wereld die de diagnose ALS kreeg. Wij vonden zijn bijnaam heel toepasselijk voor ons bier, omdat het matcht met de smaak en de kracht ervan. Maar ook omdat Gehrig veel gemeen had met Oscar. Beide waren ze enorm sterk ondanks de ziekte.”

Wil jij Stichting ALS steunen? Doneren kan via deze site: https://www.alsacties.nl/campagne/beergeeksbeatals2020. Wil jij Stichting ALS steunen door The Iron Horse te kopen? Kijk dan op de website van Beer Geeks voor de verkooppunten.