Corona hakt erin bij tuincentrum: ‘Voorkomen dat onze planten in containers verdwijnen’

BREDA - De lockdown heeft ervoor gezorgd dat kwekerijen en tuincentra veel inkomsten mislopen. Dat geldt ook voor Peter en Pascale van de Brabantse kwekerij Lowgardens. Met de hulp van het platform Breda Maakt Mij Blij hopen zij nu alsnog 4.000 van hun bijzondere planten aan de man te brengen.

De kwekerij van Peter en Pascale trekt doorgaans veel plantenliefhebbers aan, maar tegenwoordig zijn het vooral vogels en insecten die je er hoort. “Men kan inmiddels wel op afspraak bij ons langskomen, maar het is bij lange na niet wat het geweest is en dat hakt er financieel flink in”, legt Peter uit. Om ervoor te zorgen dat de 4.000 plantjes van Peter en Pascale niet in de container eindigen, komt Frank Haagen met zijn team van Breda Maakt Mij Blij in actie.

Bijzondere planten

Frank: “Wij roepen iedereen op om de lente in huis te halen door een setje van deze bijzondere plantjes te bestellen.” Dat bijzondere zit hem volgens Peter in de kweekwijze: “Wij zaaien en stekken alles zelf en dat doen wij onbespoten en met natuurlijke middelen. Zo maken we de wereld een stukje mooier!” Via de website van Breda Maakt Mij Blij kan men vanaf nu de plantjes bestellen. Hierbij is er keuze uit drie categorieën: Bloemetjes & Bijtjes, Eet Smakelijk en Vogelvriendelijk.





Via Facebook kan je een setje van 5 plantjes bestellen voor 17,50 euro. Ophalen kan tijdens de pick up op zaterdag 3 april van 10:00 tot 13:00 uur bij Brouwerij Frontaal. Met de aankoop van een setje plantjes sla je volgens Frank twee vliegen in één klap: “Je steunt deze ondernemers en je vrolijkt je tuin of balkon op!”