Basisschool De Wildert sluit de deuren na coronabesmettingen

BREDA - In de Haagse Beemden sluit basisschool de Wildert zijn deuren vanwege een oplopend aantal coronabesmettingen. Na de Hoogakker (SNB) is de Wildert de tweede school in deze wijk die dicht gaat. Ook kinderopvang Partou is dicht.

De situatie begon afgelopen maandag. Toen werd een leerkracht van de Wildert positief getest, waardoor de leerlingen van groep 6 en 8 in quarantaine gingen. Op dinsdag waren alle kinderen thuis vanwege een studiedag, die voor leerkrachten ineens in het teken stond van testen. Uit deze resultaten bleek dat meer collega’s besmet waren. “Vanaf die dag werd de olievlek groter”, laat de school weten. “Leerkrachten gingen in quarantaine en ook drie leerlingen uit de bovenbouwklassen bleken corona te hebben.”

Leerkrachten

Donderdag nam de druk op het team van de basisschool flink toe, omdat er inmiddels meerdere leraren in quarantaine zaten. Leerkrachten die niet ziek waren, kwamen op hun vrije dagen werken. Andere leerkrachten bedienden twee klassen tegelijk van online les. “De situatie werd vandaag meer penibel en na de positieve uitslag van de derde leerkracht is besloten de school te sluiten”, laat de school weten.

Vanuit veiligheidsoverwegingen is door het bestuur van Markant Onderwijs besloten om de school vanaf 19 maart te sluiten. “Het risico voor leerkrachten, leerlingen en ouders willen we inperken door de school tot en met 26 maart dicht te doen. We staan in nauw contact met de GGD en zijn in afwachting op het advies wanneer de school weer open kan. Vooralsnog wordt ervan gegaan dat de Wildert op maandag 29 maart open kan”, aldus Johan van Knijff, bestuurder van Markant Onderwijs.

Partou, de kinderopvang die gevestigd is in hetzelfde gebouw is ook gesloten. De noodopvang is conform het protocol niet mogelijk.

Online onderwijs

Het team gaat nu voor de derde keer een periode van thuisonderwijs in. De chromebooks en de werkjes worden opnieuw klaar gelegd, zodat de leerlingen online les krijgen. Ook ouders weten ondertussen hoe de werkwijze van online onderwijs is. De meeste ouders hebben begrip voor de situatie en bieden hulp aan.