Nog geen gouden tip in moordzaak Teteringen

TETERINGEN - Wie is toch het meisje van Teteringen dat op 25 december 1990 dood werd aangetroffen op Cadettenkamp? Dat is de vraag waar oud Telegraaf-journalist Theo Jongedijk antwoord op wil vinden. Hij schreef er een boek over, lanceerde een website en er werd een nummer opgenomen. Maar die ene gouden tip bleef uit. Maar opgeven is voor Jongedijk geen optie. Hij blijft strijden om het Meisje van Teteringen haar naam terug te geven.

Als verslaggever van De Telegraaf heeft Theo Jongedijk spreekwoordelijk de halve wereld bereisd. Maar na een halve eeuw journalistiek vond hij het meest intrigerende onderwerp uiteindelijk op slechts een paar honderd meter van zijn huis. Namelijk op de begraafplaats van Teteringen. Daar ligt het naamloze graf van het meisje van Teteringen.

Eind 2019 zag Theo voor het eerst het graf met intrigerende tekst: ‘Doordat wij jou gedenken, krijg jij het eeuwig leven’. In het graf ligt het naamloze Meisje van Teteringen. Zij werd in 1990 dood gevonden gewikkeld in een tapijt op Cadettenkamp “Ik realiseerde mij toen dat er een jaar later, op eerste kerstdag 2020, een triest 30-jarig ‘jubileum’ zat aan te komen”, vertelt Jongedijk. “Ik begon mij af te vragen: Wat is er gebeurd in 1990? Hoe kan het dat niemand deze jonge vrouw mist? Hoe kun je als mens dertig jaar lang door niemand gemist worden als je bent vermoord en je lichaam als oud vuil in een bos is gedumpt?”

Tamtam

Het afgelopen jaar heeft Theo niets anders gedaan dan naar antwoorden zoeken op deze vragen. Maar hij had al snel door dat dit hem in zijn eentje niet zou lukken. “Daar heb je een hele hoop tamtam bij nodig.” Theo droomde van een muziekstuk, een boek, een reconstructiefilm en een website. Dankzij hard werk kwamen ze er allemaal. Het lied werd uitgevoerd door de Teteringse band Klaarwakker, voorheen bekend als de Flanellen. Ook werd er een reconstructiefilm van ruim vier minuten en een website gemaakt. “Het is allemaal tot stand gekomen dankzij steun en vakkennis vanuit het dorp zelf”, legt Jongedijk uit.

In november 2020 werden al deze projecten gelanceerd. En dat met slechts één doel: Het vinden van antwoorden. Helaas bleef de gouden tip uit. Jongedijk hoopt nu dat de politie zich opnieuw in de zaak wil gaan vastbijten. “2021 is daarvoor het uitgelezen moment. Immers, vanaf begin dit jaar hanteert de politie, zoals zij het zelf noemt, ‘een gerichtere aanpak om burgers te stimuleren tips te geven in cold cases’. Zo werd recentelijk nog de moord op de Groningse Els Slurink mogelijk opgelost dankzij een grote politiecampagne onder het motto ‘Het is nooit te laat om te praten’. Jongedijk hoopt dat zo’n campagne rond de zaak van het Meisje van Teteringen de antwoorden kan opleveren waar al 30 jaar op wordt gewacht.

Over Theo Jongedijk

Voor de Telegraaf en Theo Jongedijk was geen locatie te ver weg voor een onderwerp dat lezers zou kunnen boeien. Het Midden-Oosten, het Caraïbisch gebied, of de uithoeken van Europa. Afstand en inspanning maakten niet uit als de trip maar een lezenswaardig verhaal opleverde. Eind 2013 schreef hij een boek over de onderwerpen. In Onthullingen van een nieuwsjager, ‘Alles wat niet deugt, is de journalistiek een vreugd’, geeft Jongedijk weer hoe een reeks krantenverhalen van zijn hand van idee tot realisatie tot stand is gekomen.