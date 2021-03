Straten in IJpelaar op de schop voor werkzaamheden

BREDA- De gemeente Breda gaat werkzaamheden uitvoeren in verschillende straten in de wijk IJpelaar. De straten gaan om beurten op de schop voor werkzaamheden aan de riolering, drainage, bestrating en lichtmasten. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode vanaf juni 2021 tot december 2022.

In de wijk IJpelaar bestaat op dit moment een hoge grondwaterstand. Deze hoge grondwaterstand is het gevolg van de lage ligging van de wijk en een aantal slecht doorlatende lagen in de bodem. Omdat uit rioolinspecties die door de gemeente zijn uitgevoerd naar voren is gekomen dat op een aantal plaatsen groot onderhoud aan de riolering noodzakelijk is, is besloten om tegelijkertijd de grondwateroverlast aan te pakken.

De werkzaamheden

Om het werk uit te voeren, wordt de bestrating opengemaakt. De aannemer graaft een sleuf, verwijdert de oude riolering en brengt het nieuwe riool aan. Daarnaast komt er in de lengterichting van de straat een drainageleiding. Om de sleuf te kunnen graven en ’in den droge’ te kunnen werken, wordt er een pomp aangebracht om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Wanneer het nieuwe riool en de nieuwe drainageleiding zijn aangelegd wordt de sleuf aangevuld en wordt de constructie van de rijbaan, de parkeervakken en het trottoir opnieuw aangebracht met nieuwe materialen. Ook worden er nieuwe lantaarnpalen geplaatst en als het nodig is wordt het straatmeubilair vervangen.

Straten die worden meegenomen in deze plannen

De Hamstraat, Sterkenburgstraat, Moersbergenstraat, Zwijnsbergenstraat, Lunenburgstraat, Duurstedestraat, Rechterenstraat, Oldengaardestraat en Doorwerthstraat. De werkzaamheden gaan van start in juni 2021 en zijn naar verwachting eind 2022 afgerond.



Meer informatie en de ontwerptekeningen zijn te vinden op PlanBreda.nl. Hier kan ook tot en met 9 april worden gereageerd en vragen worden gesteld naar aanleiding van de plannen.