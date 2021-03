Amphia verscherpt regels: Bezoekers moeten medische mondmaskers dragen

BREDA - Het aantal mensen dat besmet is met de Britse COVID-19 variant is aan het stijgen. Om te voorkomen dat er een uitbraak van deze of een andere variant van corona in Amphia komt, heeft het ziekenhuis de maatregelen aangescherpt. Patiënten, bezoekers en medewerkers worden vanaf maandag 22 maart dringend geadviseerd om een medisch mondkapje te dragen.

De medische mondkapjes worden vanaf maandag bij de parkeergarage en hoofdingang uitgedeeld. Patiënten en bezoekers worden dringend verzocht dit mondkapje te dragen. De medische mondkapjes die Amphia uitdeelt zijn getest en goedgekeurd. “Omdat we niet weten of het mondkapje dat mensen zelf meenemen is getest, verzoeken we iedereen het door ons goedgekeurde mondkapje te dragen wanneer zij Amphia bezoeken. Op deze manier draagt iedereen een schoon mondkapje”, laat het ziekenhuis weten.

Waar het kan worden poliklinische afspraken omgezet naar telefonische of digitale afspraken. “Patiënten worden door de polikliniek geïnformeerd wanneer hun afspraak wordt omgezet naar een digitale/telefonische afspraak.”

De regel van één bezoeker per dag per patiënt blijft gelden. Ook blijft het ziekenhuis patiënten verzoeken alleen naar hun afspraak te komen. Dat geldt ook als de partner of begeleider al gevaccineerd is.