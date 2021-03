Breda Kan Het geeft koloniale straatnamen make-over: ‘Samen het verleden onder ogen zien’

BREDA - Op de Internationale Dag Tegen Racisme wil de lokale actiegroep Breda Kan Het duidelijk maken dat racisme niet alleen iets is van vroeger, maar ook zeker van het hier en nu. Daarom hebben zij Bredase straatnamen die vernoemd zijn naar ‘zeehelden’ uit de koloniale tijd een ‘make-over’ gegeven.

Lokale anti-racisme groepen uit het zuiden hebben in Breda, Den Bosch en Roermond verschillende straatnamen veranderd. De straatnamen verwijzen normaal gesproken naar zeemannen uit de koloniale tijd. Volgens de Breda Kan Het zijn deze mannen echter geen zeehelden, maar zeeschurken. Daarom heeft Breda Kan Het de straten nieuwe namen gegeven. “Namen die onze steden eer aan doen”, aldus de groep. “Deze mannen, die in geschiedenisboeken en op scholen worden gepresenteerd als gewiekste zakenlieden, waren ook mensenhandelaren, uitbuiters en moordenaars. Geen Zeehelden maar Zeeschurken. Zij kozen hun slachtoffers op basis van huidskleur en afkomst, om over hun rug geld te verdienen en macht te verkrijgen”, aldus het persbericht Kan Het.

In Breda zijn de namen van de Michiel de Ruyterstraat, de Tromplaan, Piet Heynlaan en de Witte de Withweg tijdelijk aangepast. Zo gaat laatstgenoemde nu tijdelijk door het leven als de Tulalaan. De actiegroep is de straat op gegaan en heeft buurtbewoners in Boeimeer om hun mening gevraagd. Daarnaast is vanochtend een social media campagne van start gegaan. In die campagne zullen de komende dagen berichten over de zeemannen en hun daden worden geplaatst. Daarnaast wil de actiegroep ook mensen informeren over veel minder bekende ‘helden’ uit die tijd.

Het doel van de actie is om mensen bewuster te maken van het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden. Daarnaast hoopt wil Kan Het meer educatie over dit onderwerp in het onderwijs. De actievoerders roepen gemeenten op om onderschriften bij straatnamen toe te voegen die het echte verhaal vertellen. “Wij willen samen het verleden onder ogen zien. Wij willen de gehele geschiedenis kennen, zodat we een nieuwe gezamenlijke toekomst mogelijk maken.”