FC Volendam beëindigt ongeslagen reeks NAC

BREDA - FC Volendam heeft NAC na dertien ongeslagen duels op rij vrijdagavond de eerste nederlaag toegebracht. In het Kras Stadion ging de ploeg van trainer Maurice Steijn met 2-1 onderuit.

Steijn kon in Volendam niet beschikken over Lex Immers. De middenvelder kampt met een blessure en was niet fit genoeg om te spelen. Anco Jansen stond daardoor voor het eerst sinds zijn komst aan de aftrap. In de beginfase golfde het spel wat op en neer. De eerste beste aanval van de avond was meteen raak voor FC Volendam. Boy Deul ontsnapte aan de rechterkant en gaf de bal voor op Mulattieri. De Italiaan tikte de bal achter Olij en zette daarmee de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Direct na het doelpunt zag Maurice Steijn ook nog eens de rode kaart vanwege commentaar op de leiding.

In de gehele eerst helft had NAC weinig te vertellen in Volendam. Het kwam er sporadisch uit en mocht zelfs een aantal keren van geluk spreken dat de thuisploeg de voorsprong nog niet verdubbelde voor rust. Er was dus werk aan de winkel in de tweede helft. In de 64e minuut stuurde Anco Jansen de diepgaande Michaël Maria weg, die gaf een kort passje op El Allouchi. El Allouchi kapte zijn tegenstander uit en schoot hem in de korte hoek achter doelman Roggeveen. De gelijkmaker van El Allouchi bleek uiteindelijk niet genoeg voor een resultaat. nadat El Allouchi de stand gelijktrok, schoot Ben Sallam de thuisploeg vijf minuten naar de overwinning.

NAC kreeg nog een aantal kansjes, maar echt gevaarlijk werd het niet. Volgende week ontvangt NAC De Graafschap in het Rat Verlegh Stadion.