Bredase VVD: ‘Waardeer de jubilerende ondernemer’

BREDA - De Bredase VVD wil ondernemers in het zonnetje zetten. “Waar echtparen een gouden of diamanten huwelijksfeest kennen, kennen we dat voor de langjarige verbintenissen van ondernemers met Breda niet,” stelt Sven Planken, raadslid van de partij. “Hier zouden we graag verandering in willen aanbrengen.”

De fractie van de VVD vindt ondernemers in de stad, wijken en dorpen ontzettend belangrijk. “Ze zorgen voor werkgelegenheid, dragen bij aan de leefbaarheid, zijn beeldbepalend voor het straatbeeld, hebben in veel gevallen ook een sociale functie en zetten zich vaak in voor de diverse activiteiten in hun directe omgeving”, aldus Planken.

Breda kent diverse ondernemingen, zowel in het midden- en kleinbedrijf als in het grootbedrijf, die al decennia verbonden zijn aan Breda. “Iedereen kent ze ook: Jaak van Wijk, La Bohème, Wallen-broek, enzovoorts. Zij zijn als het ware getrouwd met de stad en de dorpen,” aldus het raadslid Sven Planken. Als het aan de VVD ligt, gaat Breda die ondernemers vaker in het zonnetje zetten.

Het plan van VVD Breda is om ondernemers die 40 jaar of langer aan Breda zijn verbonden aan Breda en de dorpen in het zonnetje wanneer zij hun jubileum vieren. “Dat hoeft wat ons betreft echt niet met een groot feest, maar het begint al met een bos bloemen van de burgemeester of de wethouder economie. Het is bovenal een blijk van waardering voor het ondernemerschap en de bijdrage aan onze samenleving”, legt Planken uit.