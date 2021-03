Bredanaar organiseert het Grootste Verjaardagsfeest van Nederland

BREDA - Hoe leuk jarig zijn ook is, in coronatijd is het niet hetzelfde als normaal. En wie jarig is na 14 maart, viert nu zelfs al zijn tweede verjaardag in coronatijd. Freek Haverman is één van hen. Maar hij vindt dat je die verjaardagen niet zomaar voorbij mag laten gaan. Daarom wil hij, zodra het weer kan, het Grootste Verjaardagsfeest van Nederland organiseren.

Verjaardagen, kerst, carnaval en nog veel meer verliep de afgelopen tijd allemaal anders dan hoe we het liefst zouden willen. Afgelopen vrijdag vierde Freek Haverman voor de tweede keer een verjaardag in coronatijd. “Ik vier het juist altijd uitbundig en ik denk de meeste mensen in Nederland wel.”

Haverman vindt dat het tijd wordt om perspectief te bieden. “We hebben iets nodig om naar uit te kijken.” Daarom bedacht hij een ludieke actie. Hij wil, zodra het weer kan, met elkaar het Grootste Verjaardagsfeest van Nederland vieren. “Dan vieren we elk uur, de hele nacht, elkaars verjaardag”, aldus de initiatiefnemer in zijn video.

Samen je verjaardag vieren

Op Facebook heeft Haverman een evenement aangemaakt waarbij je je kunt aanmelden voor het Grootste Verjaardagsfeest van Nederland. “Ik wil een zo groot mogelijke groep verzamelen om samen een feestje te vieren. Dat kan op verschillende locaties door heel Nederland.” Haverman heeft grote plannen: “Mochten er zoveel aanmeldingen zijn, dan vieren we het samen in de Ziggo Dome met artiesten.” De Bredanaar heeft al veel positieve reacties ontvangen. “We hebben op dit moment een paar honderd aanmeldingen.”

Het evenement staat gepland op 19 september. “Dat is natuurlijk nog onder voorbehoud, want we weten nog niet hoe het zich verder ontwikkelt met de maatregelen rondom het virus.” Maar als het aan Haverman ligt vindt het Grootste Verjaardagsfeest van Nederland zo snel mogelijk plaats.