Robert Maaskant wordt ambassadeur en adviseur van Boeimeer Girls Soccer Academy

BREDA - Robert Maaskant heeft zich als ambassadeur en adviseur verbonden aan de Boeimeer Girls Soccer Academy. Dit is de uitkomst van gesprekken die hij had met voorzitter Richard Breedijk van BSV Boeimeer.

Volgens Breedijk zal de voormalige coach van onder meer NAC, Willem II en FC Groningen komend seizoen op sportcomplex Heksenwiel ook bij trainingen van de Boeimeer-meisjes aanwezig zijn. “We zijn nog in gesprek over met welke frequentie en regelmaat dat zal zijn.” Maaskant was in het verleden trainer bij onder andere RBC Roosendaal, Willem II, NAC Breda, Go Ahead Eagles en FC Groningen. Met RBC Roosendaal wist hij naar de Eredivisie te promoveren en met Willem II bereikte hij de finale van de KNVB beker. Verder heeft hij bij Almere City en NAC Breda ook de functie van Technisch Directeur bekleed.

Richard Breedijk is erg blij met het enthousiasme wat vanaf het eerste contact bij Maaskant aanwezig is. “Dit is voor ons de bevestiging dat we op de goede weg zijn. Dat we bezig zijn om echt iets moois neer te zetten. Het is erg prettig dat we de kennis en ervaring van Maaskant aan boord hebben. Ik ben ervan overtuigd dat dat ons gaat helpen om dit verder uit te bouwen.”

Boeimeer Girls Soccer Academy

De Boeimeer Girls Soccer Academy gaat komend seizoen van start met selecties onder 17 en onder 15 jaar, die drie keer in de week trainen. “Het doel van de academy is om bij talentvolle speelsters alle voetbalkwaliteiten te ontwikkelen, waardoor ze op termijn de mogelijkheid krijgen om het voor hun hoogst haalbare niveau te bereiken. Welk niveau dat is, verschilt per individu. Dit doen we volgens de werkwijze die bij betaald voetbalclubs als NAC en Willem II bij de jongens gangbaar is.”

Een van de speelsters van de Boeimeer Girls Soccer Academy, Eva Nguyen, kreeg begin maart te horen dat ze volgend seizoen definitief onderdeel uitmaakt van het beloften team van Feyenoord. “Eva heeft de afgelopen jaren haar opleiding bij Boeimeer genoten en speelde in diverse selectieteams. Dit is voor haar een geweldige stap voor het verwezenlijken van haar dromen.”

Geïnteresseerde meisjes kunnen zich via de site van de Boeimeer Girls Soccer Academy aanmelden voor de selectieprocedure.



