Burgernet: vermiste man (18) in goede gezondheid aangetroffen

BREDA - De politie zocht zondagmiddag in de Vriesdongen in Boeimeer naar een vermiste man. Er werd daarom een burgernetactie gestart. Rond 13.30 uur werd de man in goede gezondheid aangetroffen.

Het gaat om een blanke man van 1.75 meter lang. Hij heeft lichte baardgroei en een stevig postuur. Zijn haren zijn kort en hebben een bruine/zwarte kleur. De vermiste man heeft donkere kleding aan en hoge zwarte schoenen.