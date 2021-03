Enthousiasme bij leerlingen en buurtbewoners: ‘Het Kleine Woud’ is geopend

EFFEN- De derde Tiny Forest in de gemeente Breda is vanmorgen geopend. Dat deed wethouder Paul de Beer samen met de leerlingen van R.K. Basisschool Effen en Instituut voor natuureducatie (IVN). Onder luid applaus van buurtbewoners werd ‘Het Kleine Woud’, de naam van het minibos, officieel geopend.

‘Het Kleine Woud’ is bedoeld om kinderen bezig te laten zijn in de natuur. Ze planten zelf hun bomen en zien deze groeien. Wethouder Paul de Beer is enthousiast: “Het is ontzettend tof dat het derde minibos in Breda is geopend, maar er moet nog wel hard gewerkt worden.” En dat is wat de leerlingen deze ochtend deden.

De leerlingen gingen in tweetallen aan de slag met een schop en verschillende soorten bomen. Projectleider Joost Barendrecht van IVN liep rond en legde de leerlingen uit hoe ze de boompjes moeten planten. “Er worden 1200 bomen geplant in deze Tiny Forest met wel 30 tot 40 verschillende soorten bomen.” Ook voor buurtbewoners is het een uitgelezen plek om van de natuur te genieten, bijvoorbeeld door een buurtbarbecue te organiseren.

Plek voor het minibos

Waar het minibos zou worden aangelegd was nog even de vraag. In eerste instantie zou de Tiny Forest naast de school worden geplant. Maar buurtbewoners hebben zich hard gemaakt om het minibos een plek achter het veld aan de Meester van Meelstraat te geven. Het veld ligt op een korte loopafstand van de basisschool en kijkt uit op de A16 en daar wilde buurtbewoners vanaf. Wijkraadslid Lisette Sprenkels heeft zich ingezet om het minibos te verplaatsen naar de huidige plek, zodat de bomen die gaan groeien het uitzicht op de snelweg zullen verminderen. “Dit is een prachtige en veilige omgeving voor zowel de kinderen als de buurtbewoners. Hier rijden geen auto’s in tegenstelling tot rondom de school en lopen juist al veel dieren zoals reeën en fazanten rond.”

Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het is een unieke plek in een stad waar onder andere mensen elkaar op een gezonde plek kunnen ontmoeten en kinderen van de betrokken school leren in het buitenlokaal over de natuur. Een minibos in de buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen en waterberging bij zware regenval. De Tiny Forests zijn een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en zoogdieren als egels en konijnen. Het levert biodiversiteit op.