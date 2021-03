Bestuurster belandt op verkeerde weghelft en ramt twee geparkeerde auto’s

BREDA - Een vrouw is vanochtend op de verkeerde weghelft terecht gekomen op het Heuvelplein in Breda. Ze botste daarbij op twee geparkeerde auto’s. De vrouw raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurster reed vanochtend rond 11.30 uur met haar auto over een vluchtheuvel heen. Daardoor kwam ze op de verkeerde weghelft terecht. Daar botste ze op twee geparkeerde auto’s.

De vrouw is bij het ongeval gewond geraakt. Zij is met de toegesnelde ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ernstig haar verwondingen zijn.

Hoe het kon gebeuren dat de vrouw op de geparkeerde auto’s knalde, is niet bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Er komt een berger ter plaatse om meerdere betrokken auto’s weg te slepen.