Goedkoopste koopwoningen in Breda-Noord, duurste in Bavel

BREDA - Wil je een huis kopen in Breda? Dan ben je in Breda-Noord het goedkoopste uit. In Bavel zijn de woningen van onze gemeente het duurste. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Uit dat onderzoek blijkt ook dat Noord-Brabant in de top 3 staat van duurste provincies om een woning te kopen.

In Noord-Brabant kost een gemiddelde woning 333.000 euro. Dat blijkt uit de analyse van Independer aan de hand van huizenprijzen-data van Jumba. De provincie is hiermee de op twee na duurste wat woningwaarden betreft. De duurste Brabantse woningen zijn te vinden in de wijk Buitengebied (Zuid) binnen de gemeente Oisterwijk. De goedkoopste staan in Tilburg.

Breda

Independer heeft ook onderzocht in welke wijken en dorpen woningen het meest kosten. Daarbij is Breda naast de dorpen opgedeeld in de wijken Centrum, Breda-Oost, Breda-West, Breda-Noord, Breda-Zuid, Breda Zuid-Oost en Breda Noord-West.

Het duurste ben je bij het kopen van een woning gemiddeld uit in Bavel. Daar kost de gemiddelde woning 425.000 euro. Daarna volgt Teteringen met 422.000 euro en Prinsenbeek met 414.000 euro. De goedkoopste gemiddelde woningprijs vind je in Breda-Noord. Daar kost een woning gemiddeld 238.000 euro. In Breda-West betaal je gemiddeld 266.000 euro. Het volledige overzicht vind je hier.

Alleen in Noord-Holland en Utrecht zijn de gemiddelde woningwaarden hoger dan in Noord-Brabant. In deze provincies moet men namelijk respectievelijk gemiddeld 396.000 euro en 389.000 euro neerleggen voor een woning. Ook in Zuid-Holland (327.000 euro) zijn de huizen relatief duur. De woningwaarden zijn daarentegen het laagst in de provincie Groningen. De gemiddelde waarde van een woning komt hier neer op 228.000 euro.