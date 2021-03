Welke ambtenaar wordt ‘Mogelijkmaker van het jaar’?

BREDA - Als inwoners van de stad draait Buurtbelangen het eens om. Nu eens niet de gemeente die de inwoners eert met lintjes, prijzen of schouderklopjes. Nee, wij als inwoners waarderen de ambtenaren. Daar is het hoog tijd voor, want anno 2021 maken alleen gezamenlijk iets moois van Breda en de dorpen.

Begin februari presenteerde de nieuwe politieke beweging Buurtbelangen zich. Een jeugdig bestuur onder aanvoering van de doorgewinterde politici Patrick van Lunteren (voorzitter) en Peter Elbertse gaat zich opmaken voor de verkiezingen in 2022. Grote plannen en om zich meteen te profileren start het project ‘Welke Bredase ambtenaar wordt Mogelijkmaker van het jaar’.

“Ze zijn er namelijk echt. Ambtenaren die oprecht luisteren en meedenken hoe het wel kan. Mensen vertrouwen geven en ruimte bieden mee te doen”, aldus de partij. Buurtbelangen zet die Mogelijkmakers graag in de spotlights door er jaarlijks drie te nomineren. Aan alle inwoners van Breda om op de ‘Mogelijkmaker van het Jaar’ te stemmen. De partij wil de verkiezing jaarlijks gaan houden. “Denk dus vooral ook na wie je volgende keer wilt nomineren: de kandidaten van volgend jaar gaan we als bewoners samen bepalen.”

Monique Verstraaten

Zij begeleidt al jarenlang de Bredase Wijkdeals. Het zijn plekken in Breda die door de buurtbewoners zelf in beheer zijn genomen. Monique sluit al die deals. Haar bescheidenheid is daarin haar kracht. Monique doet het namelijk niet voor de eer van de gemeente of die van een wethouder. Het gaat haar puur om de mensen. Dat voelen de ruim tweeduizend vrijwilligers die met haar samenwerken. Het aantal wijkdeals tikt de vijfhonderd al aan. Van een klein geveltuintje tot tegels eruit/groen erin en zelfs deals waar omwonenden hele stadsparken beheren.

Paul Piket

Hij is al ruim tien jaar de steun en toeverlaat van de Gemeenteraad Breda. Altijd vooraan om bestuurlijke vernieuwingen in de Bredase politiek te brengen. Elke manier om de kloof tussen politiek en inwoners te verkleinen grijpt Paul aan. Niet omdat hij dienstbaar is aan de Raadsleden maar echt vanuit het hart gemotiveerd om politiek toegankelijker te maken. Onder zijn leiding werd onder andere de cursus ‘politiek actief voor inwoners’ ingevoerd. En een heel nieuw vergadermodel die de drempel verlaagt om in te spreken en mee te praten. Velen hebben zo een stap durven wagen richting Gemeenteraad.

Anton Lips

Hij is sinds jaar en dag actief in de fysieke buitenruimte van Breda. Geen speeltuin, geen boom, geen stukje Breda dat hij niet kent. En hij kent ook vaak de omwonenden. Als geen ander staat Anton open voor hun ideeën. En als het maar half zo kan als zij wensen denkt hij mee hoe het helemaal voor elkaar komt. Zo zijn er heel veel speeltuinen en buurten een stuk leuker gemaakt voor onze kids. Mooi voorbeeld is het Sonsbeeckpark dat hij samen met de omwonenden opnieuw inrichtte. Meedenkend met wat wel kan, ontstaat daar een hele mooie ontmoetingsplek.

Om te stemmen: Ga naar https://buurtbelangen.online – maak een account aan, log in en stem op je favoriete ambtenaar.