Burgemeester Depla: Erken het leed van de Molukse gemeenschap

BREDA - Burgemeester Paul Depla heeft samen met zestien andere burgemeesters een oproep gedaan aan de regering. In een uitgebreide brief pleiten de burgemeesters voor de erkenning van het leed van de Molukse gemeenschap en het geven van extra steun.

Het is zeventig jaar geleden dat de eerste Molukkers naar Nederland werden gebracht. Zij kwamen met hun gezinnen naar Nederland, nadat ze hadden gevochten in ons leger. Een warm welkom kreeg de gemeenschap echter niet. “Het werd een ijskoude douche. De Ambonezen werden weggestopt in kampen die kort daarvoor nog door de Duitse bezetter waren gebruikt. De strijders voor de Nederlandse belangen werden zelfs ontslagen uit het leger. En van een snelle terugkeer was helemaal geen sprake meer. Er was veel leed, onbegrip en woede. Deze littekens zijn tot op de dag van vandaag nog voelbaar in de Molukse gemeenschap”, schrijven de burgemeesters.

Gezamenlijk vragen zij nu om erkenning vanuit de regering voor de situatie van de Molukkers. ‘Het is hoog tijd voor een betekenisvolle stap’, schrijven zij. “Het zou het nieuwe kabinet sieren om het bijzondere historische moment dit jaar aan te grijpen om tegenover de Nederlandse samenleving te erkennen dat de wijze van ontvangst en opvang destijds Nederland onwaardig is geweest en dat dit diepe sporen heeft nagelaten tot op de dag van vandaag. De erkenning van deze situatie is van groot belang omdat de onvrede, die wij als burgemeester hierover nog steeds aantreffen, ertoe leidt dat velen binnen de Molukse gemeenschap ook nu nog moeilijk naar de toekomst kunnen kijken.”

Steun

De burgemeesters pleiten bovendien voor steun aan de Molukse gemeenschap in de vorm van investeringen. “Hierbij gaat het wat ons betreft om versterking van de Molukse identiteit, cultuur en geschiedenis maar ook om versterking en ondersteuning op sociaal en economisch gebied. Daarbij valt te denken aan projecten om de Molukse geschiedenis in het onderwijs in te passen, meer aandacht voor Molukse ouderen, het versterken van jongerenwerk in de wijken en tentoonstellingen en projecten om de Molukse cultuur levend te houden.”

Naast Depla ondertekenden onder andere Sjors Fröhlich, burgemeester Vijfheerenlanden, Marco Out, burgemeester van Assen en Roderick van de Mortel, burgemeester van Vught de brief.