Daklozenopvang verhuist naar de Riethil, sloop oude pand start 1april

BREDA - In 2019 besloot de gemeente om de opvanglocatie voor dak- en thuislozen aan de Slingerweg te vernieuwen. Op 1 april starten de voorbereidingen voor de sloop van het huidige gebouw.

In de originele plannen werd een deel van het gebouw niet gesloopt om cliënten aan de Slingerweg op te kunnen blijven vangen. Maar dit plan was door de coronarichtlijnen, zoals 1,5 meter afstand houden, niet meer haalbaar.

Daarom worden de cliënten nu verhuist naar van de doorstroomvoorziening naar een andere locatie tijdens de sloop en nieuwbouw. Een pand aan de Riethil is hiervoor geschikt gemaakt. Cliënten die op dit moment gebruik maken van de opvang aan de Slingerweg verhuizen in de derde week van maart naar deze tijdelijke locatie.

Planning werkzaamheden

Van 1 april tot medio juli zijn er voorbereidingen en sloopwerkwerkzaamheden. De eerste paal van het nieuwe gebouw zal naar verwachting na de zomer 2021 de grond in gaan. Halverwege 2022 streven we het nieuwe pand in gebruik te nemen.