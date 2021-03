Bredanaars die kritiek hebben op corona beleid staan centraal in nieuwe docu

BREDA- Verschillende perspectieven gaan rond over het huidige coronabeleid. Dat merkte ook studente en filmmaakster Maurane Gemmeke (23). Om verschillende meningen onder de aandacht te brengen gaat ze aan de slag met de documentaire ‘Conform’ waarin ze met kritische denkers in gesprek gaat over het COVID-beleid.

Met een open houding gaat Maurane Gemmeke van start met haar onderzoek naar verschillende kritieken die worden geleverd op het huidige coronabeleid. “Ik ben altijd geïnteresseerd in mensen die anders denken. Ik wil iedereen een podium kunnen geven. Juist in deze tijd waarin onzekerheid overheerst.” De filmmaakster studeert dit jaar af aan St. Joost School of Art & Design in de richting Photography, Film and the Digital. Ze vindt het belangrijk dat iedereen aandacht krijgt om zijn of haar mening te delen en benadrukt dit in haar documentaire. “Ik vind dat er weinig aandacht is voor andersdenkende in de mainstream media. En er wordt gecensureerd op social media. Accounts worden bijvoorbeeld verwijderd van mensen die een andere mening hebben of tegen de maatregelen van de overheid zijn. Ik wil met mijn documentaire aandacht besteden aan mensen die anders denken over het coronabeleid.”

Tegengeluid

De studente vindt het belangrijk dat mensen niet klakkeloos regeltjes volgen en juist zelf blijven nadenken over de maatregelen. Ze is dus ook voor haar documentaire op zoek naar activisten die voor hun mening willen uitkomen en deze kunnen onderbouwen. “Ik bespreek de perspectieven van mensen die niet zozeer corona-ontkenners zijn, maar juist een tegengeluid durven te geven aan het huidige beleid.”

In april vinden de eerste draaidagen van de documentaire ‘Conform’ plaats. “De crew en ik kijken er vooral heel erg naar uit en ontvangen hele positieve en geïnteresseerde reacties,” vertelt de filmmaakster.

Er loopt een crowdfunding campagne voor de financiering van ‘Conform’ bij Cinecrowd. “Het maken van een documentaire kost geld. Denk aan het huren van apparatuur, reiskosten en de afwerking van de film. Kosten die je als student helaas niet zelf kunt financieren.” Inmiddels hebben de filmmaakster en haar crew €1.841 van de nodige €6.700 opgehaald.