Grens naar België gaat weer open: Ook niet-essentiële reizen straks weer toegestaan

BREDA - De grens tussen Nederland en België gaat, zoals het er nu naar uitziet, vanaf 19 april weer open. Dat heeft de Belgische overheid bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Op 27 januari ging de grens tussen beide landen dicht, nadat België een verbod had ingesteld op recreatief-toeristische reizen van en naar het land. Alleen essentiële reizen waren vanaf dat moment toegelaten, maar daar komt dus verandering in.

Wie zich op dit moment vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een zogenaamde verklaring op eer. Ondersteund met de nodige documenten moeten mensen kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk een essentiële reis maken. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld mensen die over de grens werken of noodzakelijke gezinshereniging. Een bakje koffie doen over de grens is dus niet essentieel, maar mantelzorg verlenen mag wel.

Voor Bredanaars betekende het verbod dat goedkoop tanken of tabaksproducten in België halen niet meer was toegestaan. Ook funshoppen of net even over de grens eten halen bij een horecagelegenheid is verboden én even een fiets- of wandeltocht maken over Belgisch grondgebied is ook niet meer toegestaan. De maatregelen werkten overigens twee kanten uit. De Belgen mochten ook niet meer naar Nederland reizen.

In een persconferentie van de Belgische overheid is nu bekendgemaakt dat niet-essentiële reizen naar België verboden blijven voor mensen buiten de Europese Unie. Binnen de Europese Unie mag er dus wél naar België gereisd worden.