Premier Rutte: Avondklok naar 22.00 uur, verdere versoepelingen van de baan

De avondklok gaat vanaf volgende week woensdag pas om 22.00 uur in plaats van om 21.00 uur in. Dat heeft premier Rutte vanavond bekend gemaakt in de persconferentie. De avondklok helemaal afschaffen, is vanwege het hoge aantal besmettingen niet mogelijk stelt Rutte. Ook andere aangekondigde versoepelingen, zoals het openen van de terrassen met Pasen, gaan niet door.

Tijdens de vorige persconferentie waren de vooruitzichten goed. Mogelijk zouden terrassen open kunnen met Pasen, en ook het hoger onderwijs zou weer deels open kunnen. Maar dan had het R-getal onder de 1 moeten blijven. En dat is niet het geval. Het aantal besmettingen is omhoog gegaan, en het R-getal ligt duidelijk boven de 1. Maatregelen loslaten is daarom niet mogelijk.

De huidige maatregelen worden verlengd voor drie weken. Die gaan dus gelden tot 20 april. Er is slechts één aanpassing. De avondklok gaat vanaf woensdag 31 maart (als de klok is verzet) gelden van 22.00 uur ‘s avonds tot 4.30 uur ‘s ochtends. Dat was een verzoek van zowel burgemeesters en handhaving, dat door het kabinet wordt gevolgd.

“Dit valt tegen. Ik snap het ongeduld. En we zien de maatschappelijke onrust”, gaf Rutte toe. Wel gaf hij aan dat als de cijfers komende weken beter worden, versoepelingen mogelijk toch kunnen worden doorgevoerd. “Dan zullen we snel handelen”, aldus Rutte. Maar als de cijfers slechter worden, dan zijn verscherpingen van de maatregelen ook mogelijk.

Reisadvies

Het huidige reisadvies wordt verlengd tot 15 mei. Het dringende verzoek voor de meivakantie is om thuis te blijven. Over de zomervakantie valt nog niets te zeggen, aldus Rutte. Daar kan het kabinet nog geen advies voor uitbrengen.