Burgemeester Depla over coronamaatregelen: ‘Ook ik baal als een stekker’

BREDA - Burgemeester Paul Depla heeft in een openhartig bericht gereageerd op de persconferentie van dinsdag. Hij geeft toe als een stekker te balen van het uitblijven van verdere versoepelingen en ‘getierd en gemopperd’ te hebben toen hij het hoorde. “Neem ook even een moment voor uzelf om te zuchten en te tieren. Ik kan u vertellen, het helpt… “, schrijf hij op zijn Facebookpagina.

De persconferentie van dinsdag liep voor veel Bredanaars uit op een flinke teleurstelling. Waar de berichten twee weken geleden nog hoopvol waren met mogelijk een heropening van de terrassen met Pasen, was er van dat optimisme nu weinig meer over. Er zijn teveel besmettingen en het R-getal ligt boven de 1. Daardoor ziet het kabinet geen mogelijkheden om versoepelingen door te voeren. En dat nieuws zorgde ervoor dat ook burgemeester Depla even heeft gezucht en gemopperd, laat hij weten op zijn Facebookpagina. “Het verandert niets aan het geheel, maar tieren, zuchten en mopperen lucht soms gewoon op”, schrijft hij. En hij raad Bredanaars aan om hetzelfde te doen. “Het helpt om boosheid te ventileren, de opgelopen frustratie er uit te laten en je gal te spuwen. Om je daarna ook weer in staat te stellen verder te gaan en er de schouders onder te zetten. Want dat is wat we samen zullen moeten doen.”

“Wat hadden er allemaal naar uitgekeken. We hadden er allemaal op gehoopt op wat versoepelingen. Op wat meer bewegingsvrijheid om vrienden en familie te ontmoeten, weer wedstrijden te spelen, naar de campus te kunnen, om dat lang gewenste koude biertje op het terras te kunnen pakken, of om een middagje ouderwets op de bonnefooi te gaan winkelen. Helaas. Helaas. Het zit er nog niet in. En dat is écht balen, enorm zuur. Maar daar veranderen we voorlopig niks aan. Het wordt de tanden op elkaar zetten, nog even harder doorbijten. Dus neem ook even een moment voor uzelf om te zuchten en te tieren. Ik kan u vertellen, het helpt…”